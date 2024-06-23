جامعة عين شمس تستقبل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

استقبل صباح اليوم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقدم نيافة الأنبا إرميا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنياً أن يديم الله نعمة السلام والمحبة والأمان على مصرنا الغالية وجميع أبناء الوطن.

وخلال اللقاء أعرب نيافة الأنبا إرميا عن تقديره لدور جامعة عين شمس العريقة مؤكدًا رسالتها العلمية المتميزة واسهاماتها فى بناء الوطن كما أشاد بدورها البارز فى تخطى العديد من الأحداث الجسام التى مرت بها مصر.



وأعرب زين العابدين عن سعادته بزيارة الأنبا إرميا للجامعة وتقديره للعديد من أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.