مسلحون يهاجمون كنيسًا يهوديًا في داغستان الروسية

فتح النار على كنيس يهودي في مدينة ديربنت الروسية، اليوم الأحد، من قبل مسلحين مجهولين، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة.

ووفقًا للتقارير الأولية، هاجم المسلحون الكنيس الواقع في مدينة ديربنت، التي تضم جالية يهودية صغيرة، وأطلقوا النار عليه. ورد ضباط الشرطة الموجودون في نقطة شرطة قريبة على الهجوم، مما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين.

ولم تصدر أي جهة حتى الآن بيانًا بشأن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تُعرف دوافع المسلحين.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تستهدف كنيسًا يهوديًا في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أحبطت السلطات الأمنية في شهر مارس هجومًا على كنيس في العاصمة موسكو.