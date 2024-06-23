مسروجة: رد فروق أسعار السيارات الجديدة المباعة للعملاء وتراجع الأسعار مرهون بالدولار

قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن تعهد عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في السوق المصري، برد فروق أسعار السيارات الجديدة المباعة للعملاء، سيساهم في زيادة المبيعات وتشجيع المواطنين على الشراء.

وأضاف مسروجة لـ"البوابة نيوز"، أن عروض الصيانة المجانية ومد فترة الضمان الذي أعلن عنه الوكلاء سيجذب شريحة كبيرة من العملاء للشراء، خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه السوق في الوقت الحالي والفترات الماضية، لافتا إلى أن ارتفاع أو انخفاض أسعار السيارات مرهون بسعر الدولار في البنوك ومدى توافره

وتوقع الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تحسن مبيعات السيارات في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد إعلان الوكلاء عن العروض التروجية للمستهلكين، مؤكدا أن تلك العروض ستشجع المواطنين على الشراء واقتناء السيارات، وستكون بداية تصحيح مسار قطاع السيارات.

وأوضح مسروجة، أن تخفيض أسعار السيارات سيكون العامل الأساسي لزيادة المبيعات بجانب العروض الترويجية الأخرى، لافتا إلى أنه أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43% يرجع إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المصري بسبب صعود سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وهو السعر المستخدم في الاستيراد.

وذكر أن السبب الثاني يتمثل في استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات من الخارج والتى انعكست سلبًا على نقص الكميات المعروضة منها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج تسبب في أزمة كبيرة للوكلاء والمستوردين.