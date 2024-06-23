فتوح يؤدي تدريبات منفردة على هامش مران الزمالك

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وخاض فتوح تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم في الجزء الأول من المران، قبل خوض تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويؤدي فتوح برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الأخير.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.