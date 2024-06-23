مدرب سموحة السابق يكشف حقيقة توقيع ثنائي الأهلي لأحد أندية الدوري السعودي

قال الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة السابق، إن فريق بيراميدز مُصصم على الحصول على المركز الأول في الدوري، ويُنافس النادي الأهلي بشكل شرس، معقبًا: "الأهلي يُلاحق بيراميدز، ويكسب كل المباريات، وهذا يُعطي منافسة كبيرة في الدوري".

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من كل الزوايا"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نادي الزمالك فاز بشكل سهل في مباراة فاركو بهدفين، وحصل عبد الله السعيد على أفضل لاعب، والأهلي حقق فوزًا صعبًا على الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك علامات استفهام على أداء اللاعب حسين الشحات، حيث قدم مبارة هي الأسوأ على الإطلاق، ومن الضروري أن يُراجع نفسه خلال الفترة المقبلة.

وقدم نصيحة إلى مدب الأهلي قائلاً: "ميفنعش أفشة يطلع من الملعب، أفشة مهم جدًا، يصنع أهداف، ويُحرك الملعب، وهو بمثابة رمانة ميزان ما بين الدفاع والوسط والهجوم، اللي عنده أفشة لازم يلعبه".

ولفت إلى أن "الباك ليفت" في نادي الداخلية قدم أداءًا رائعًا للغاية، معقبًا: "أكتر واحد سمعنا أسمه في نادي الداخلية، وفي المجمل هناك منافسة كبيرة في الدوري، ومن يحسم المنافسة هي المواجهات ما بين الأهلي والزمالك، والزمالك وبيراميدز، والأهلي وبيراميدز".

وأكد أن كل ما يُثار حول توقيع محمد عبد المنعم لأحد الأندية السعودية مجرد أقاويل، مشيرًا إلى نادي الوحدة السعودية تحدث عن توقيع "الشناوي" لنادي الوحدة السعودي، ولكن الأهلي كذب الخبر.

وأشار إلى أن الأهلي يسعى لضم لاعيبة مغاربة وهما: محسن بوليكة وعمره 24 عامًا، وحمزة وعمره 21 عامًا، موضحًا أن مدرب الأهلي يعتمد على حسين الشحات، وكان غير موفق، وبذلك خسر النادي الأهلي الجبهة الشمال بصورة كاملة، مشددًا على ضرورة أن يستعين مدرب الأهلي باللاعب كريم الدبيس الفترة المقبلة.



