يورو 2024.. رقم تاريخى ينتظر نافاس فى مشاركته مع إسبانيا أمام ألبانيا

ينتظر الإسبانى خيسوس نافاس، أن يدون أسمه فى سجل تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد مشاركته المتوقعه غدًا لأول مرة مع إسبانيا في يورو 2024 أمام ألبانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، كأكبر لاعب إسباني يشارك في نهائيات بطولة كبرى.



حيث سيبلغ خيسوس نافاس من العمر 38 عاما و216 يوما، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي لأريتز أدوريز في بطولة أمم أوروبا، ولأندوني زوبيزاريتا في كأس العالم.

بهذا سيجرى أدراج أسم نافاس في تشكيلة تاريخية تضم أكبر اللاعبين سنا الذين شاركوا في بطولة أمم أوروبا، وذلك سيكون على حساب أسطورة مثل جيانلويجي بوفون، الذي سيودع التشكيلة بعد أن لعب آخر مباراة له مع إيطاليا في بطولة أمم أوروبا عن عمر يناهز 38 عاما و156 يوما.

مع مشاركة نافاس غدًا مع المنتخب الإسبانى، سيكون رابع لاعب مخضرم يشارك في البطولة التي تقام في ألمانيا، بعد البرتغاليين بيبي وكريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

ومازال البرتغالى بيبي، صاحب الـ 41 عاما و117 يوما، يوسع رقمه القياسي كأكبر لاعب يشارك في بطولة أمم أوروبا بعد أن لعب أساسيا في فوز البرتغال على تركيا يوم السبت.

بينما يمتلك الدون البرتغالى كريستيانو رونالدو المركز الثالث بـ 39 عاما و 138 يوما، فيما يأتي لوكا مودريتش في المركز السادس بـ 38 عاما و288 يوما.

وبمشاركة نافاس سيكسر أي رقم قياسي موجود في المنتخب الإسباني، وسيتجاوز بفارق كبير الرقم القياسي الذي سجله أريتز أدوريز في 27 يونيو 2016 عندما كان يبلغ من العمر 35 عاما و137 يوما في هزيمة إسبانيا أمام إيطاليا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا.

كما سيكسر نافاس الرقم القياسى المسجل بأسم أندوني زوبيزاريتا، الذى شارك بعمر 34 عاما و 243 يوما، كأكبر لاعب إسباني يشارك في بطولة كبرى، عندما شارك في 22 يونيو 1996، عندما هزمت إسبانيا أمام إنجلترا بركلات الترجيح في ربع نهائي البطولة التي أقيمت في ويمبلي.