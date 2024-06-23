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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مهاب ياسر ينتظم في تدريبات الزمالك

مهاب ياسر
مهاب ياسر
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انتظم مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.


وشارك مهاب ياسر في التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الكاحل.


واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري.

من ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك أجتماعا بعد قليل، على خلفية قرار المجلس بعدم خوض مباريات الدوري.

 

مهاب ياسر الزمالك التدريبات