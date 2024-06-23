بروتوكول تعاون بين القومى للبحوث وجامعة بنى سويف التكنولوجية

وقع حسين درويش - القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، بروتوكول تعاون مع د جان هنري- رئيس جامعه بني سويف التكنولوجيه،للتعاون العلمى والتطبيقى بين المؤسستين.

جاء ذلك من منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والإستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع.

حضر التوقيع من جانب المركز د ممدوح معوض - نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وعدد من عمداء المعاهد بالمركز، ود بهاء مصطفى كامل مهنى- الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الهندسية بالمركز ومنتدب وكيلا للكلية بجامعة بنى سويف التكنولوجية ومنسقا للإتفاقية، ومن جانب الجامعة د/ علي عبد التواب_ عميد الكليه المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

د/عماد جميل - وكيل الكليه لشؤون الطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يهدف البرتوكول الى التعاون المشترك فى كافة المجالات العلمية خاصة فى مجال التدريب والبرامج التدريبية المتخصصة وأيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء. والتدريب فى المراحل الدراسية والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

وأشار درويش، الى أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات في مجال التدريب والتطوير بإحدث الأساليب العلميه والإستفادة من الطاقات البشرية والمراكزالبحثية.

من جانبه، أعرب جان هنرى، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول والتعاون مع المركز القومى للبحوث كأكبر مراكز البحث العلمي والتطوير متعدد التخصصات.

جدير بالذكر أنه يمكن لأعضاء هيئة البحوث بالمركز المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة.

كما توفر الجامعة والمركز كافة الإمكانات العلمية والمعملية لمنتسبى الجهتين بما يعظم المخرجات لدى جميع الأطراف.