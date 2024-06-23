شعبة السيارات: الشركات تقدم عروضًا ترويجية لاحتدام المنافسة داخل السوق

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التخفيضات الأخيرة في الأسعار الرسمية للسيارات بجانب مد الضمان وتقديم عروض صيانة مجانية ستساهم في تنسيط حركة المبيعات بالسوق المحلية، بعدما كان يعاني من ركود كبير.

وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز": الشركات أعلنت عن تقديم عروضًا ترويجية لاحتدام المنافسة داخل سوق السيارات المصرية، ويتسابق الوكلاء على تقديم العروض التسويقية للحفاظ على عامل المنافسة، خاصة في العلامات التي تمتك وكيلين في السوق المصري.

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض موزعي وتجار السيارات يقدمون خصومات استثنائية على بعض الطرازات في السوق المصري بهدف تصريف المخزون وتنشيط حركة المبيعات، فهناك بعض الطرازات تباع بخصم استثنائي مثل سيارات أوبل وتويوتا وشيري.

وأكد زيتون، أن عروض الكاش باك التي تقدمها الشركات ستشجع بعض المواطنين على الشراء، حيث أنها تعطي الأمان للمستهلك لضمان عدم خسارة أمواله حال انخفاض سعر الصرف أمام الجنيه، لافتا إلى أن السوق بدأ يتحرك بعد تخفيضات الوكلاء الأخيرة واستمرار تقديم العروض الترويجية وانتهاء الأوفر برايس مع تخفيض الأسعار الرسمية سيؤدي إلى نمو ملحوظ في مبيعات السيارات.