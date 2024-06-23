خبير أسواق المال يكشف سبب احتلال البورصة المصرية المركز الأول عربيا

كشف خبير أسواق المال محمود عطا، معدلات نجاح البورصة المصرية في الأسواق العالمية، قائلا إن البورصة المصرية تحتل المركز الأول عربيا والرابع عالميا خلال الربع الأول من عام 2024 هذا الإنجاز يعكس قوة السوق المالية المصرية وجاذبيتها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 كان الدعم الرئيسي في عملية التحليل الذي دفع الجنيه المصري أمام الدولار، ومنها صعود المؤشر الرئيسي لمستويات قصرت حاجز 30 ألف نقطة.

وأشار إلى أن هذا هو العامل الرئيسي والأساسي والأول الذي عزز من إيجابية أداء البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 فضلًا عن عامل آخر مهم جدا بعد تنفيذ صفقات الاستحواذ داخل البورصة المصرية أدت إلى عملية نوع من جذب كثير من المستثمرين العرب مرة أخرى والأجانب.