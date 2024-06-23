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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اقتصادي: توقعات بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال 2024

محمد البهواشي الخبير
محمد البهواشي الخبير الاقتصادي
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كشف محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، معدلات نجاح البورصة المصرية في الأسواق العالمية، قائلا إن مصر سجلت رقمًا قياسيًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9 مليارات 800 مليون دولار خلال عام 2023.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك توقعات بارتفاع حجم هذا النوع من الاستثمار خلال العام الجاري إلى مستويات قياسية سنتحدث في هذه الفقرة عن العوامل التي قد تسهم في زيادة هذه الاستثمارات.

وأضاف أن هناك عوامل رئيسية ساهمت في وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 9 مليارات 800 مليون دولار خلال عام 2023، منها أن مصر من أولى الدول وأفضل الوجهات كسبب استثمار مباشر.

وأشار إلى أهمية الصور الإصلاحية التي نفذتها الدولة المصرية في كل قطاعاتها والوضع السياسي للدولة.

 

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