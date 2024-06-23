في اليوم العالمي للخدمة العامة.. أين مصر من الحوكمة التكنولوجية.. 969 مركزًا تكنولوجيًّا بالأحياء والمدن.. ورفع كفاءة 125 مكتب شهر عقاري

"في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدًا دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة، كل عام وأنتم بخير".

كان هذا نص تهنئة الرئاسة المصرية في اليوم العالمي للخدمة المدنية، والذي يوافق الثالث والعشرين من يونيه كل عام، وبذكر الحديث والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، فأين وصلت مصر في هذا المجال والحوكمة الاتصالية.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

تلقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أعمال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- خلال عام 2023.

وأكدت " هالة السعيد" وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن رؤية ورسالة المعهد تتمثل في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة وذلك لخدمة رؤية مصر 2030.

وأشار التقرير إلى حصاد المعهد خلال 2023، حيث تمثلت أبرز أنشطته في حصول المعهد على جائزة EFMD للتميز في الممارسة لدراسات الحالة المتميزة التي تصف التدخل الفعال والمؤثر في التعلم والتطوير بين المنظمات الشريكة.

فضلا عن اعتراف إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمبادرة "كن سفيرا" كمسرع لأهداف التنمية المستدامة.

كما تم إطلاق مبادرة كن سفيرا دفعة لغة الإشارة ودفعة مسئولي التخطيط.

فضلا عن حصول المعهد على وسام مشاركة من موسوعة جينيس للمشاركة في إتمام أطول رحلة من ضمن فعاليات cop27.

أبرز مشروعات التطوير

وحول أبرز مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة، أشار التقرير إلى وصول عدد مراكز خدمات مصر الجاري العمل عليها إلى 4 مراكز، و969 مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمدن، و4667 مكتب صحة تم رفع كفاءة تشغيلها، و125 مكتب شهر عقاري تم رفع كفاءتها.

مركز مصر لريادة الأعمال

وتابع التقرير أنه خلال 2023 تم إطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لدعم الشباب في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ناشئة، حيث قام المركز بتدريب 333 شابا خلال ذات العام، كما تم عقد 4 دورات من ورشة عمل حول التسويق والتجارة الالكترونية بالتعاون مع شركة جو دادي العالمية، وعقد 4 دورات تدريبية من برنامج التفكير التصميمي: من تحدي الى مشروع، وبرنامج ما قبل الاحتضان لصناعة الملابس الجاهزة.

منصة "وقتنا"

وشهد عام 2023 التعاون بين المعهد ويونيسيف لتنفيذ منصة "وقتنا" لتمكين الشباب حول التنمية المستدامة وتغير المناخ، كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع دائرة المستفيدين من مبادرة العقول الخضراء لنشر فكر التنمية المستدامة وتغير المناخ بين الطلاب، حيث تم تدريب 4400 طالب في المرحلة الابتدائية بالقاهرة والإسكندرية والفيوم والاسماعيلية، وتنفيذ 6 معسكرات القائد الأخضر لطلاب المرحلة الثانوية.

تدريب هي للتنمية المستدامة

وذكر التقرير أنه تم استكمال تنفيذ مبادرة "هي" لمستقبل رقمي تحت مسمى معا لمستقبل رقمي بإجمالي 1575 متدربا بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية.

كما تم تنفيذ تدريب هي للتنمية المستدامة لعدد 50 سيدة بالأقصر وتم تنفيذ الرحلة الأولى والثانية من برنامج زراعة أسطح المباني، وتم إطلاق مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030 للعاملين بالوزارات والطلاب بالجامعات بعدد من المحافظات وتدريب 335 متدربا.

وحول برنامج تأهيل القيادات النسائية المصرية، أشار التقرير إلى تدريب نحو 324 متدربة في الدفعة الخامسة على مستوى الجمهورية بالقاهرة وأسوان وقنا وسوهاج وبني سويف ومطروح والبحر الأحمر. كما أشار التقرير الى إطلاق مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" في مكتبة الإسكندرية، وعقد اللقاءات الأول والثاني لمبادرة "ابني أديبا" للتعريف بمبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، واللقاء الثالث للأطفال الأفارقة، والرابع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

المستوى الإفريقي

وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بإنجازات المعهد على المستوى الإفريقي؛ تم عقد 4 نسخ من برنامج مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في افريقيا، بالإضافة الى برنامج القيادات النسائية الافريقية، مشيرا الى إصدارات المعهد على المستوى الافريقي والتي شملت المشاركة في صياغة تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الوطني والتوصيات الواردة في تقرير الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، واعداد المؤشر الفرعي، مؤشر مقاومة الدولة للصدمات والأزمات (المؤشر الأفريقي آلية النظراء الأفريقية)، والانتهاء من دليل مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب " لتعزيز استراتيجيات العدالة الاجتماعية بأفريقيا، بناءً على توصيات الدراسة الأساسية القارية لـ APRMبشأن "تنفيذ مبادئ CEPA من أجل الحكم الفعال في أفريقيا"، فضلا عن الانتهاء من قاموس مبادئ الحوكمة الفعالة من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، وإصدار ونشر النسخة الثانية من القصص السبعة عشر تحت عنوان " صلاح وأمنية وأهداف التنمية"، واصدار تقرير عن أداء مصر في مؤشر "مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية " لعام 2022.

وعلى المستوى الدولي؛ أوضح التقرير أنه تم عقد مبادرات "الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد" و"الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" و"الحوكمة الالكترونية في الإدارة العامة" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، و3 دورات من برنامج "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة الحكومية، ودورتين من برنامج "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد بدبي، وبرنامج "التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة" بالتعاون مع كلية هيرتي بألمانيا. وعلى مستوى الإصدارات؛ تم إصدار العدد الثاني والثالث من مجلة الحوكمة من اجل التنمية المستدامة، وإعداد دراسة حول جهود المعهد في مجال التنمية المستدامة، وإصدار تقرير خاص بتحليل أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة 2023 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة دوبلن.

وحول أبرز إنجازات المعهد خلال الفترة من 2020-2023 أشار التقرير إلى وصول اجمالي المتدربين في أنشطة المعهد الى 52.954 متدربا، و92 برنامجا تدريبيا، و25.516 ساعة تدريبية، و29 برنامجا دوليا، و1300 متدرب خارج الجمهورية، و163 متدربا من ذوي الهمم. بالإضافة الى 97 ساعة تدريبية لورش التوعوية بالتنمية المستدامة، و1435 مشاركا بالورش من 13 محافظة. كما شملت البرامج المخصصة لذوي الهمم 26 برنامجا غطت 24 محافظة لتدريب 163 متدربا.

7 توصيات من لجنة الاتصالات بالبرلمان

وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سبع توصيات للحكومة، في مقدمتها:

1- سرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومى للتحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.

2- سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها فى جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

3- ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، وأن تُطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.

4- ضرورة دعم دور المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور.

5- الاسراع في الانتهاء من الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكتروني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية خصوصية الأفراد وحماية البيانات الشخصية وحماية الهوية الرقمية.

6- والعمل على أن تكون مصر مركزًا عالميًا للإبداع التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي وأن تكون مركزا إقليمىا حيث يؤهلها موقعها الجغرافي لذلك.

7- استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل والتدريب، وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.