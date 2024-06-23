ضبط المتهمين بسرقة حديد كوبري في شبرا الخيمة

رصدت الأجهزة الأمنية اليوم ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة عدد من الأشخاص أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وعددهم 4 أشخاص - مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق التي امرت بحبس المتهمين.