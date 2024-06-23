نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الأحد 23 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الأحد 23 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

ضبط كمية من الزبادي منتهية الصلاحية خلال حملة في الفيوم

78 لدغة عقرب وثعبان خلال 22 يومًا في الوادي الجديد

بعد المطالبة بإيقافه.. 9 معلومات عن مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية

محافظ الإسماعيلية يناقش مع مساعد وزير التنمية تسريع منظومة العمل في تقنين الأراضي

محافظ القليوبية: إنشاء 147 باكية بالقناطر الخيرية لنقل جميع الباعة الجائلين إليها

أضخم كائن بحري.. القرش بهلول يظهر على شواطئ مرسى علم

طفل مذبـ وح ومقطع اليدين ومشوه بماء النار في أسيوط.. والسر مقبرة أثرية

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة دهسا تحت عجلات قطار بأسوان

محافظ الغربية يشارك في زراعة عدد من الاشجار بحي أول وثان طنطا