لقاء سويدان تطمأن جمهورها على حالتها الصحية

قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تتماثل للشفاء وتطمئن جمهورها عليها ذلك تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمها برنامجها "لقاء على الهوا" المذاع على إحدى القنوات الفضائية، مساء أمس الأول الجمعة، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات.



وتابعت لقاء سويدان، في تصريح لـ"البوابة نيوز": "الحمد لله بخير وأقوم بإجراء الفحوصات اللازمة وأشكركم على الاطمئنان".



وكانت لقاء قد كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمدلله أنا خرجت من المستشفى، وشكرًا من قلبي لحبكم ولكل اللي كلمني وبعتلي ربنا يحفظكم، وآسفة أني مش قادرة أرد على كل المكالمات".

من جهة أخرى، يعرض للقاء حاليا مسلسل "الوصفة السحرية" ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيري عادل، عمر الشناوي، أحمد فؤاد سليم، سلوي عثمان، كارولين عزمي، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين من اخراج إسلام خيري.