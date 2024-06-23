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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: كوريا الجنوبية لم تقرر إرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا حتى الآن

جونج إيون، خبير العلاقات
جونج إيون، خبير العلاقات الدولية
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قال جونج إيون، خبير العلاقات الدولية، إن قرار كوريا الجنوبية بإمكانية دعم أوكرانيا، أعتقد أنه خطأ جسيم لكوريا الجنوبية، في ظل التوتر الحالي.

وأضاف "إيون"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الجنوبية لم تقرر بشكل نهائي إرسال أسلحة قاتلة مباشرة إلى أوكرانيا حتى الآن.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها موقف فريد، وفقًا للسياسات الخارجية الأمنية لكوريا، لا يمكن لروسيا أن تحصل على الكثير من التكنولوجيا العسكرية.

ونوه أن التكنولوجيا العسكرية هو أمر يخص كوريا الشمالية في برنامجها النووي والصواريخ الباليسية والعابرة للقارات، وبالتالي هذا أمر خطير بالنسبة لكوريا الجنوبية في مثل هذا الموقف.

جونج إيون خبير العلاقات الدولية دعم أوكرانيا التكنولوجيا العسكرية