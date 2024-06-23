الكرملين: بوتين على اتصال مستمر مع الحكومة والقيادات العسكرية بعد الهجوم على سيفاستوبول

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين على اتصال مستمر مع الحكومة والقيادات العسكرية، على خلفية محاولة قوات كييف شن هجوم صاروخي على مدينة سيفاستوبول، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقال بيسكوف إن "الرئيس على اتصال مستمر بقيادة الكتلة الاجتماعية والرعاية الصحية والأهم الآن هو تقديم كل المساعدة اللازمة للمصابين، كما أن الرئيس على اتصال مستمر مع القيادات العسكرية".

وأسفر الهجوم الذي نفذته قوات كييف يوم الأحد، على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، باستخدام صواريخ "ATACMS" أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية عن قتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 120 آخرين.

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة، إلى جانب السلطات الأوكرانية، مسؤولة عن الضربة الصاروخية المخطط لها، والتي نفذتها قوات كييف على سيفاستوبول، وشددت على أن مثل هذه الأحداث لن تبقى دون رد.