برلمانية: تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة البيع بدلا من الغلق

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على مخازن الدواء ومراقبة بيعها بأسعارها الحقيقية دون مخالفة التسعيرة بدلا من قرار الغلق وتعرض أدوية بنصف مليار جنيه للتلف.

وقالت راوية مختار في طلب إحاطتها: «لا يُخفى على أحد أن ملف الدواء الفترة الأخيرة يشهد تراخيا في إدارته وكثيرا ما توجّهنا بطلبات للحكومة بشأن السيطرة على قطاع الأدوية من حيث التسعير والوفرة في السوق، بعد حدوث أزمة نقص الأدوية وحتى البديلة منها، ما يشكّل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، ويهدد المرضى في مصر بالموت».

وتابعت، أنه بعد قرار هيئة الدواء، إغلاق عدد من المؤسسات الصيدلية وعلى رأسها قطاع المخازن بسبب بمخالفة هذه الكيانات قرار التسعير، في ظل الأزمة التي يعاني منها المريض بسبب عدم توافر أصناف من الأدوية، أو توافر أخرى بأسعار باهظة، نود أن نلفت النظر إلى أهمية الأدوية والمكملات الغذائية التي تبلغ قيمتها نصف مليار جنيه، وتركها في المخازن بدلا من طرحها في السوق.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة التنسيق مع هيئة الدواء، بوضع شروط التصرف في هذه الأدوية، والتزام المؤسسات الصيدلية ببيعها بسعرها الحقيقي دون مغالاة في السعر من أجل الربح على حساب حياة المريض.

كما طالبت الجهات المعنية، بتشديد الرقابة على مخازن تلك الأدوية، بدلا من إغلاقها بالكامل كعقاب لإدارتها، بل إن بيعها تحت أعين الرقابة لوصولها إلى المواطنين المرضى المحتاجين لكل هذه الأصناف المحجوزة في ثلاجات المخازن، في ظل أزمة نقص الدواء بالسوق.