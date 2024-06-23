أحمد سعد: سعدت بلقاء الجمهور المغربي في مهرجان موازين

أحيا النجم أحمد سعد حفل في مهرجان موازين بالمغرب، وشهد حضورا ضخما من الجمهور المغربى وعدد من الجاليات العربية، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: سيرينا يا دنيا وعليكي عيون ووسع وسع وغيرها من الأغانى الذى تفاعل معها جمهوره ورددوها سويا، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب .

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالحفل الذى أحياه أمس في مهرجان موازين بالمغرب، مضيفا الحمد لله الحفل رفع شعار كامل العدد، ومبسوط بالغناء في مهرجان كبير بحجم موازين، وتشرفت بلقاء الجمهور المغربى الذى حرص على التواجد منذ بداية الحفل، وأحبه كثيرا وعزيز على قلبي .

يشار الي ان النجم أحمد سعد كان قد قدم مؤخراً عدة حفلات فى أمريكا وكندا، كما أنه أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.