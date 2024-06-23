رئيس جامعة العريش يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا



تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، سير امتحانات معهد الدراسات البيئية، وذلك في المرحلتين التمهيدية للماجستير والدكتوراه.

ورافقه الدكتور سعيد لافى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود إبراهيم، عميد المعهد، والوكلاء.

وأكد الدمرداش، على حسن سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى اتّخاذ كل الإجراءات لضمان سيرها بشكلٍ سليمٍ ونزيهٍ، وشملت جولته التأكد من وجود لوحات إرشادية على جميع اللجان، تضم أسماء وأرقام جلوس الطلاب، والتأكد من تجهيز القاعات بشكلٍ ملائم، ووجود أساتذة المقررات، وانتظام أعمال كنترول المعهد.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة مطابقة ورقة الامتحان للمعايير والمقاييس المحددة، وعبّر عن سعادته بِسير الامتحانات دون أي معوقات، مُثنيًا على التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات، ومنها عدم السماح بدخول الهاتف المحمول إلى اللجان، والتأكد من هوية الطالب قبل دخول الامتحان.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، إنّ “جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بِجودة العملية التعليمية، وحرصنا على توفير بيئة امتحانية مناسبة لطلابنا لِأداء امتحاناتهم بكلّ راحة وهدوء، ونثق بِقدرات طلابنا وطاقاتهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من حياتهم”.

وفي ختام جولته، تمنى رئيس الجامعة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في هذه المرحلة الفارقة من حياتهم العلمية والعملية.