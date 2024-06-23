20 عضو هيئة تدريس يتقدمون لوظائف إشراف فني بجامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية الفنية بمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة، ومركز التسويق، ومركز الاستشارات البيئية.

أوضح رئيس الجامعة أنه تقدم 20 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة لشغل الوظائف الإشرافية التى تم الإعلان عنها مسبقا، والتى تشمل وظائف مشرف عام على مركز الدراسات الاستراتيجية، ومشرفين على إدارات: التدريب وإعداد القادة، والاستشارات والبحوث، إدارة الدراسات الاستراتيجية، ومشرف على مركز التسويق، ومشرف على مركز الاستشارات البيئية، مؤكدا أن الجامعة تسعى فى خطتها مؤخرا إلى شغل جميع الوظائف الشاغرة واختيار أفضل العناصر البشرية والكوادر المتميزة لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة فى جميع التخصصات، واختيار فريق عمل قادر على تنفيذ استراتيجية الجامعة التى تتماشى مع رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأجرت اللجنة المقابلات الشخصية لكل منهم حيث عرض كل متقدم السيرة الذاتية له، ومقترح التطوير الخاص بكل وظيفة متقدم لها، واستمعت اللجنة لجميع خطط التطوير مع مناقشة محاور كل خطة وتقييم كل متقدم وذلك لاختيار الأفضل بينهم لشغل الوظائف الإشرافية بهذه المراكز التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.