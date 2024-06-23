7 نصائح لحماية البشرة من الشمس.. تعرفوا عليها

في ظل التعرض لأشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف ، قد تتسبب آشعة الشمس في ضرر لبشرة الوجه، حيث تعد بشرة الوجه أكثر عرضة للعوامل الطبيعية، لذا ينصح بالتعرض للشمس باعتدال جيد، لان التعرض المفرط ، قد يسبب تلف الجلد على المدى القصير والطويل، حيث لا تتفاعل جميع أنواع البشرة بنفس الطريقة مع الشمس، وكذلك نوع بشرتنا وحالتها، يمكن أن يجعلنا أكثر حساسية للشمس.



وتصبح بشرة وجهنا أكثر عرضة لضرر الشمس مع تقدمنا في السن، وكما قد تصاب البشرة بتصبغ البشرة ، كبقع الشمس مما يدل في الغالب على تلف ناتج عن الشمس، لذا نقدم لكم بعض النصائح التي تساعدك علي تجنب الشمس.



1.ارتدي ملابس واقية وقبعات الشمس للحد من تلف البشرة، وغطي الجلد بملابس واقية، وارتدي نظارة شمسية.

2.اجعل الحماية من الشمس جزء من روتينك اليومي للعناية بالبشرة

التعرض للشمس بشكل باعتدال هو أفضل طريقة للحد من ضرر الشمس على الجهد.

3. تجنب التعرض المفرط للشمس وابتعد عن أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة.

4. الحماية من الشمس قد تساعد على الحد من تلف الحمض النووي الخلوي، والتشيخ الضوئي (الشيخوخة المبكرة بسبب الشمس) وفرط التصبغ.، لذلك اختر منتج حماية من الشمس يوفر لبشرتك مستوى حماية مناسب من الظروف الخارجية، ومناسب لنوع بشرتك وحالتها.

واحمي وجهك من الشمس كجزء من روتينك الصباحي للعناية بالبشرة وقم بتطبيق منتجات الحماية يوميًا وحتى في الأيام الغائمة.

لا تنسى تغطية منطقة الرقبة والصدر وخاصة إذا كنت تنوي كشفها ،ولم تستخدم بالفعل واقيطط من الشمس واستخدم عامل حماية عالي جدا إذا كنت تتناول بعض الأدوية (مثل تلك الموصوفة لعلاج حب الشباب) أو إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لتقشير كيميائي أو علاج بالليزر.



5. اختيار منتج الحماية من الشمس المناسب لوجهك

اختر منتج حماية من الشمس للوجه مناسب لنوع بشرتك وحالتها، وتوفر مستوى الحماية المناسب لبشرتك

صممت خصيصا لنوع بشرتك وحالتها وتساعد على معالجة أي مشاكل جلدية قد تعاني من حماية للوجه ضد أشعة .

6.الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة معرضون بشكل خاص لضرر الشمس

ويتعرض أصحاب البشرة الفاتحة للقشيرات الكيميائية نظرا لحساسية البشرة من الشمس، لذا من الضروري وضع كريم يضم عامل حماية من الشمس ، وتتوفر واقيات الشمس بأربع مستويات حماية مختلفة ،وهيمستوى منخفض (6 إلى 10)، ومتوسط (15 إلى 25)، عالي (30 إلى 50)، وعالي جدا (50+). ،وكلما زاد عامل الحماية كلما كانت بشرتك محمية بشكل أفضل.

7.إذا كنت تتناول أدوية تزيد من حساسية بشرتك للشمس ومنها بعض أدوية حب الشباب)، أو في حالة خضوعك مؤخرا الي جلسه تقشير كيميائي أو علاج بالليزر على وجهك، فحاول تجنب التعرض المباشر للشمس واستخدم كريم عامل حماية مرتفع جداً.

