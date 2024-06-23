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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

كلية علوم الملاحة ببني سويف تنظم فعالية "إراتوستينس" لقياس محيط الأرض

بمشاركة عدد من طلاب المدارس..

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فعالية "إراتوستينس" لقياس محيط الأرض وذلك بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم بمديرية التربية والتعليم وبمشاركة 36 طالب من طلاب المدارس وتحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة منال جمال الدين محمد وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

وأكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة على استضافة طلاب المدارس في المراحل المختلفة لاطلاعهم على الجديد في البحث العلمي والإجابة على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم بهدف توسيع آفاق الطلاب العلمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي بما يخدم مجالات التوعية المتنوعة،  فضلا عن نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع، و تعزيز دور الجامعة ومشاركتها الاجتماعية الفاعلة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة شلبية، أن الفعالية تعد بمثابة محاكاة لتجربة العالم الإغريقي إيراتوستينس، وهو أول عالم يقيس محيط الكرة الأرضية، حيث استطاع إيراتوستينس القيام بتجربة بسيطة يمكن تنفيذها لطلاب المدارس لشرح مفهوم علم القياس والفلك، فاستطاع بحساب هندسة المثلث أن يثبت كروية الأرض وبالتالي استطاع أن يحسب محيط الأرض بعدما درس الفرق بين زاوية الظل في الإسكندرية وأسوان .

التربية والتعليم الدكتوره منال المركز الاستكشافي تكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف