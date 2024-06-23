الإسماعيلي يستعيد نغمة الإنتصارات في الدوري بالفوز على مودرن فيوتشر

استعاد فريق الإسماعيلي نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز، وحقق فوزا صعبا على مضيفه مودرن فيوتشر بهدف في القاء الذي جمعهما على ملعب السلام في الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

سجل هدف الإسماعيلي الوحيد اللاعب مروان حمدي في الدقيقة 14 من بداية اللقاء ليمنح الدراويش أغلى 3 نقاط ابتعد بها عن منطقة الخطر في جدول الدوري.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 31 نقطة وقفز للمركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد مودرن فيوتشر عند 38 نقطة في المركز السابع.

تشكيل الإسماعيلي

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد دسوقي، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد الدح، محمد مغلوف، نادر فرج، محمد مخلوف، خالد النبريصي، إريك تراوري

الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

أحمد عادل عبدالمنعم، عصام صبحي، حاتم سكر، عبدالرحمن مجدي، عمر الساعي، علي الملواني،محمد عبدالسميع، محمد خطار، هشام محمد.

تشكيل مودرن فيوتشر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي على ملعب السلام ضمن منافسات الاسبوع االـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد ، أحمد كباكا، كجالي درامي، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، الحاجي باري، باسم علي، عبد الرحمن رشدان، أحمد عاطف، طارق طه، علي زعزع، محمد نصير، محمد صادق.