"إكسترا نيوز": اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية جنوب غزة

كشف محمد عادل مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إن المشهد لم يتغير لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء مدينة رفح الفلسطينية وفي قطاع غزة ككل سواء في شرقي أو في غربي أو في وسط مدينة رفح الفلسطينية بحكم أننا نقف هنا أمام معبر رفح من الجانب المصري أي على بعد أمتار من مدينة رفح الفلسطينية".

وأضاف: "نسمع دوي الانفجارات بشكل متكرر، وكذلك نرى تصاعدا لأعمدة الدخان جراء هذه الانفجارات، وايضًا جراء القصف العنيف والمستمر والقصف المدفعي والغارات الجوية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أرجاء مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك منذ قليل اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل من المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية، وكان ذلك على إثر أو بعدما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف كم كبير من المنازل ومربع سكني كبير وكامل في حي البرازيل في جنوب مدينة رفح الفلسطينية.