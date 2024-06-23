عودة الشيبي.. فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام المقاولون

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المقاولون العرب في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع المقاولون في السابعة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينام يمتلك المقاولون 19 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول الدوري وأصبح مهدد بالهبوط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - فيستون ماييلي - دودو الجباس