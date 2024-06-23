ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تسلق أطفال شرفة شقة بالإسكندرية

صوره من الفيديو
صوره من الفيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الصبية بالدلوف لشرفة أحد المنازل بالإسكندرية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الصبية بالدلوف لشرفة أحد المنازل بمنطقة العجمى بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه حال لهو عدد من الصبية "بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول"، سقطت كرة بشرفة أحد المنازل فقام أحدهم بتسلق الشرفة لإحضارها، وخلال ذلك قامت إحدى السيدات بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو، كما تضمن المقطع قيام والدة الطفل بتعنيفه ونهيه عن تكرار ذلك.
 

التواصل الاجتماعي لشرفة أحد المنازل بالإسكندرية الصبية العجمى بالإسكندرية