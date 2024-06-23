الأمن يكشف تفاصيل فيديو تسلق أطفال شرفة شقة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الصبية بالدلوف لشرفة أحد المنازل بالإسكندرية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الصبية بالدلوف لشرفة أحد المنازل بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه حال لهو عدد من الصبية "بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول"، سقطت كرة بشرفة أحد المنازل فقام أحدهم بتسلق الشرفة لإحضارها، وخلال ذلك قامت إحدى السيدات بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو، كما تضمن المقطع قيام والدة الطفل بتعنيفه ونهيه عن تكرار ذلك.

