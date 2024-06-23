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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والذي عقده أمس بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
وكان الجهاز سبق أن أعلن عن مسابقة شغل 
وظائف مهندسين: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، والتي أعلن عنها الجهاز في 17 يناير الماضي وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير الماضي.

الامتحان الالكتروني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة