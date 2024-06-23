عرض برنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "هل تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟".

متغيرات عدة يشهدها الاتحاد الأوروبي في ظل سياسات جديدة تفرض نفسها، الأمر الذي سيتم ترجمته في قرارات عدة على رأسها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في ظل سياسات تفرض نفسها في مقدمتها ارتفاع وتيرة التيار اليميني الشعبوي في أوروبا، وبالأخص خلال انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الجاري.

الحديث عن احتمالات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يأتي في ظل تمسك الاتحاد طوال الأعوام الماضية برفض ضم دولٍ جديدة، ليأتي التحرك معربًا عن تجديد للفكر الأوروبي، ومثيرا لتساؤلات عدة بشأن علاقته بالحرب الروسية ضد أوكرانيا، والمخاوف الأوروبية من تحركات موسكو في القارة العجوز.

هذه المتغيرات من شأنها أن تفرض على الاتحاد الأوروبي التفكير في إجراء تعديلات على تشريعات اقتصادية وسياسية وتعديل كثير من آليات تعامله مع السياسات الخارجية، فضلًا عن التفكير في اشتراطات دول أخرى مثل معايير كوبنهاجن وشروط الانضمام السياسية والاقتصادية، فهل ستتسبب أوكرانيا في ثورة داخل الاتحاد الأوروبي؟.