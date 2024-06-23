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الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سرقة محل ملابس في الجيزة

صوره الفيديو
صوره الفيديو
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رصدت الأجهزة الأمنية  تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة ما جرى تداوله فى هذا الشأن، وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلى جرى تصويره بمدينة كالى بدولة كولومبيا بغرض الترفيه، وبتاريخ 5 /من يونيو الجارى، حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق .

جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الإدعاءات .

 

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية كولومبيا فيديو تيك توك فيصل سرقة محل ملابس بالجيزة