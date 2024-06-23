مسئولة أممية تتهم إسرائيل بـ"قلب القانون الدولي رأسا على عقب"

اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إسرائيل بـ"قلب القانون الدولي رأسا على عقب" بعد ظهور لقطات لرجل فلسطيني مقيد على غطاء سيارة جيب عسكرية خلال مداهمة قامت بها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعليقًا على المشاهد، وصفت ألبانيز في تغريدة على حسابها على منصة "إكس" ما حدث بأنه "استخدام درع بشري بشكل واضح"، مشيرة إلى أنه "من المذهل كيف تمكنت دولة ولدت قبل 76 عامًا من قلب القانون الدولي رأسًا على عقب".

وأضافت: "هذا يخاطر بأن يكون نهاية التعددية، التي بالنسبة لبعض الدول الأعضاء المؤثرة، لم تعد تخدم أي غرض ذي صلة".

وكان الجيش الإسرائيلي زعم - في بيان له - أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وتبادلت إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة المشتبه به واعتقاله، مضيفا أن الجنود انتهكوا بعد ذلك البروتوكول العسكري، وأنه يجري حاليا تحقيقا في الحادث.