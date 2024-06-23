اتحاد العاصمة الجزائري يصدم الأهلي

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية في صفقة الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري الذي كان قريب من الانتقال للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي قبل أن تفشل الصفقة رسميا.

وأعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري الموافقة على انتقال زين الدين بلعيد إلى صفوف فريق سانت تروند البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نادي اتحاد العاصمة الجزائري في بيان رسمي: اجتمع ظهر اليوم رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، السيد عثمان سحبان، مع الأمين العام للنادي سيد علي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي السيد حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية.

وأضاف بيان اتحاد العاصمة: إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه.

واختتم بيان النادي: تشكر إدارة اتحاد العاصمة كل الأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تتمنى حظ أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة.

فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد للأهلي

وكان الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع زين الدين بلعيد مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري وكان اللاعب قريب من الانتقال للأهلي قبل أن تفشل الصفقة رسمية بسبب المطالب المالية.