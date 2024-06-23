فى حال تساوى النقاط.. تعرف على كيفية تأهل الفرق لدور الـ16 بـ"يورو2024"

يشهدا مساء اليوم الأحد، انطلاق جولة الختام "الجولة الثالثة"، لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى من المتوقع ان تسفر نتائجها عن تساوى عدت منتخبات فى النقاط فى نفس المجموعة، ولكن ليست النقاط فقط من ستحدد التأهل.

وتشهد تلك النسخة مشاركة 24 منتخبًا أوروبياً، تم تقسيمها على 6 مجموعات، يتأهل إلى دور الـ 16، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث "كأفضل ثوالث".

المنتخبات المتأهلة

بعد انتهاء الجولة الثانية، ضمنت ثلاث منتخبات وهى ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، التأهل لدور ثمن النهائى، بعد تحقيق الـ 6 نقاط، وتسعى للحفاظ على الصدارة فى الجولة الأخيرة.

بينما تأكد المنتخب البولندى من وداعه للبطولة بعد فشلة فى تحقيق أى نقاط خلال الجولتين الأولى والثانية، ليتبقى 20 منتخبًا في الجولة الثالثة يتنافسون على 13 مقعد متبقى فى دور الـ 16 من يورو 2024.

لائحة يويفا لتأهل المنتخبات

ومن المتوقع ان تسفر نتائج تلك الجولة عن تساوى فريقين أو أكثر فى عدد النقاط، ألا ان الأتحاد الأوروبى وضع لوائح تنظم تلك المسأله، والتى جاءت كالتالى:



ووفقًا للمادة 20 من لائحة "يورو 2024"، ففي حال تساوى فريقان أو أكثر من نفس المجموعة في عدد النقاط بنهاية الدور الأول، يتم تطبيق المعايير التالية بالترتيب لحسم التأهل:



1- أكبر عدد من النقاط في المباريات التي لُعبت بين الفرق المعنية.

2- أكبر فارق أهداف في المباريات التي لُعبت بين الفرق المعنية.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات التي لُعبت بين الفرق المعنية.

4- أكبر فارق أهداف في كل مباريات المجموعة.

5- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

6- أقل عدد من نقاط "الانضباط" استنادًا إلى البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها اللاعبون والمدربون والمسؤولون في كل مباريات المجموعة (بطاقة حمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء = نقطة واحدة، طرد بسبب بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة = 3 نقاط).

7- مركز كل فريق في الترتيب الإجمالي للتصفيات المؤهلة للبطولة، وفي حال كان المنتخب الألماني، صاحب الأرض، والذي لم يشترك في التصفيات، طرفًا يتم إجراء قرعة.



*إذا تساوى فريقان في عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، ولعبا المباراة الأخيرة في المجموعة ضد بعضهما البعض، وظلا متساويين في نهاية المباراة، يتم تحديد ترتيبهما النهائي بركلات الترجيح، بشرط ألا تكون هناك فرق أخرى في المجموعة لديها نفس عدد النقاط عند انتهاء جميع مباريات المجموعة. إذا كان أكثر من فريقين لديهم نفس عدد النقاط، يتم تطبيق المعايير المذكورة سابقًا.

كيفية أختيار أفضل اربع منتخبات فى المركز الرابع





وعلى الجانب الآخر وضع الاتحاد الأوروبى معيار لأختيار أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، والتى جاءت كالتالى:

ووفقًا للمادة 21 من لائحة البطولة، تتم مقارنة نتائج الفرق التي تحتل المركز الثالث بناءً على مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، وفقًا للمعايير التالية:



1- عدد النقاط الأعلى.

2- فارق الأهداف الأعلى.

3- عدد الأهداف المسجلة الأعلى.

4- عدد الانتصارات الأعلى.

5- أقل عدد من نقاط "الانضباط" استنادًا إلى البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها اللاعبون في كل مباريات المجموعة (بطاقة حمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء = نقطة واحدة، طرد بسبب بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة = 3 نقاط).

6- مركز كل فريق في الترتيب الإجمالي للتصفيات المؤهلة للبطولة، وفي حال كان المنتخب الألماني، صاحب الأرض، والذي لم يشترك في التصفيات، طرفًا يتم إجراء قرعة.

