صحة مطروح: تقدم خدمات الرعاية الأولية لأكثر من 2100 متردد خلال العيد

صرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بأن مديرية الشؤون الصحية، قد وضعت خطة للاستعدادات والجاهزية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية للرعاية الأولية بالمحافظة.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك ورفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والانعقاد الدائم والمستمر لغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية بديوان المديرية ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، وفي ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة بعض منافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة مطروح.

وكيل صحة مطروح: صرف 1621 علبة لبن من المرحلتين الأولى والثانية

قدمت المراكز الصحية والوحدات بالمحافظة وعددها 56 وحدة ومركزا طبيا، الخدمات الطبية لـ 2149 مواطنا، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك فقط، كما قدمت منافذ صرف الألبان خلال عيد الأضحى 2024، وعددها 9 منافذ بجميع مراكز المحافظة الخدمة لـ 367 طفلا، وتم صرف 1621 علبة لبن من المرحلتين الأولى والثانية، وتم صرف 956 علبة لبن مرحلة أولى لـ 187 طفلًا و665 علبة لبن مرحلة ثانية لـ 189 طفلا من المستحقين للصرف طبقاً والشروط الوزارية المعمول بها.

وكيل صحة مطروح: جرى إصدار 16 شهادة رسمية مميكنة للمقبلين على الزواج

وقدمت منافذ فحص المقبلين على الزواج (المبادرة الرئاسية) خلال عيد الأضحى 2024، وعددها 3 منافذ الخدمة لـ 17 منتفعا ومنتفعة، كما تم استصدار 16 شهادة رسمية مميكنة.

وأكد الدكتور مبروك سالم، استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة مطروح، مقدماً الشكر للدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي، والدكتوره مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بمختلف المراكز، وجميع الفرق الطبية والعاملين المشاركين في هذا العمل الرائع بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، مثمناً الجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.