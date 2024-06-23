أكد ممثل جمهورية القرم لدى الرئيس الروسي جيورجي مرادوف، اليوم الأحد، أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يخشى تشكّل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، ويفعل كل ما بوسعه لتشويه صورة الدول التي تتمسك بهذه الاستراتيجية بأنواع مختلفة من الأساليب المضللة ومبادرات السلام كمؤتمر (سويسرا حول أوكرانيا).

وأعرب مرادوف - وفقا لموقع (روسيا اليوم) - عن ثقته بأن الولايات المتحدة تسعى اليوم لعرقلة اتحاد القوى التي تهتم بتشكيل أغلبية عالمية تمنع الغرب من مواصلة هيمنته، مضيفا أنه يمكن رؤية هذه الخطط بوضوح في الوثائق التي تعرض للتوقيع في المؤتمرات التي يبادر إليها الغرب.

وكان مؤتمر سويسرا قد انعقد يومي 15 و16 يونيو الجاري، ودعا إلى إعادة محطة زابوروجيه النووية إلى كييف، وتحرير روسيا لحركة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، وتبادل جميع الأسرى.

ومن ناحية أخري، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدبلوماسيين الروس يسعون للحصول على رد من المنظمات الدولية على مقتل المدنيين في مدينة "سيفاستوبول" الروسية، واصفة هذه الهياكل بأنها "منحازة للغرب".

وقالت زاخاروفا، خلال مقابلة، "لماذا لا يوجد تقرير واحد عن معاناة الأطفال في دونباس أو المناطق الجديدة في روسيا أو بشكل عام، لأن هذه الهياكل، لسوء الحظ، منحازة تمامًا في هذا الاتجاه ولم تعد منظمات دولية بل أدوات في أيدي الغرب"، لافتة إلى تجاهل المنظمة في السابق لمقتل الصحفيين الروس.