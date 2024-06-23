الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز الأمن والدفاع مع اليابان وكوريا الجنوبية

قالت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إقامة شراكات أمنية ودفاعية مع اليابان وكوريا الجنوبية، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى مشروع تنمية مشترك أوسع في صناعة الدفاع.

وصرح مسئول كبير في المفوضية الأوروبية لصحيفة "نيكاي" بأن البيئة الأمنية في أوروبا وآسيا تتغير بشكل كبير، وقال "نأمل في تطوير شراكات مع اليابان وكوريا الجنوبية للعمل معًا بشكل أوثق".

وأوضح المسئول الأوروبي أن بروكسل تهدف إلى التوصل إلى اتفاق على المستوى الوزاري مع اليابان بحلول نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ترى فيه أوروبا وآسيا أن التحديات الأمنية بينهما بدأت تتقارب، خاصة بعد اتفاق روسيا وكوريا الشمالية الأسبوع الماضي على معاهدة شراكة استراتيجية شاملة تتضمن الدعم العسكري المتبادل في أوقات الأزمات.

يُشار إلى أن بروكسل لديها شراكات أمنية ودفاعية مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النرويج، وإقامة شراكة مماثلة مع الدول الآسيوية سيكون الأول من نوعه.

وتواجه اليابان والاتحاد الأوروبي تحديات مشتركة مثل الصناعات الدفاعية الوطنية الصغيرة نسبيا وارتفاع تكاليف البحث والتطوير والإنتاج والاعتماد على المقاولين الأمريكيين، وهناك مقترح لزيادة الفرص أمام الشركات اليابانية للمشاركة في برامج البحث والتطوير الدفاعية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وقد يقدم الاتحاد الأوروبي أموالًا لمشروعات بين الشركات اليابانية والأوروبية، ومن الممكن أن يوفر العمل مع الشركات الأوروبية فرصا لليابان لتحسين تكنولوجيا الدفاع لديها وخفض التكاليف وتوسيع قنوات البيع لأجهزتها.

أما بالنسبة لجانب الاتحاد الأوروبي ستوفر الشراكة فرصة لإنشاء أساس للتعاون في مجال صناعة الدفاع مع اليابان، مما يوفر فرصا للتطوير المشترك للمعدات وزيادة الخيارات لمصادر المشتريات.

وفي الوقت نفسه، تعمل كوريا الجنوبية على زيادة صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، فبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قدمت بولندا طلبيات كبيرة لدبابات من طراز"كيه-2" ومدافع الهاوتزر "كيه-9" الكورية الجنوبية، كما تعمل رومانيا وفنلندا وإستونيا على زيادة مشترياتها من الأسلحة الكورية الجنوبية.

وسينظر الاتحاد الأوروبي أيضًا في التعاون في مجالات مثل الفضاء والأمن السيبراني ونشر المعلومات المضللة والأمن البحري، كما تتضمن خطة الشراكة مع اليابان التعاون في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار.

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وفي مقابلة مع صحيفة "نيكاي" في يونيو 2023، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الأمن أحد أهم المجالات التي يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحسين علاقته فيها مع اليابان، وفي قمة عقدت في يوليو الماضي اتفق الجانبان على إطلاق حوار استراتيجي على المستوى الوزاري بشأن الأمن.