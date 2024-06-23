القوات الأوكرانية تقصف سيفاستوبول بصواريخ أمريكية وروسيا تحمل الولايات المتحدة المسؤولية وتتوعد بالرد

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مستخدمة صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 مدنيًا، بينهم أطفال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 4 صواريخ "أتاكمز" وصاروخ آخر انحرف وانفجر في الجو، بينما اتهمت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، وحملتها مسؤولية "الهجوم الإرهابي" على المدنيين.

وفي بيان لاحق، حذرت الوزارة من أن "أفعالا كهذه لن تبقى من دون رد".

روسيا تسعى للرد

طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بمساءلة المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على مقتل المدنيين في سيفاستوبول، متهمة إياها بالتجاهل والميل للغرب.

وأشارت إلى أن المنظمة تجاهلت في السابق مقتل الصحفيين الروس، مؤكدة فقدانها لمصداقيتها.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط قواتها 75 طائرة مسيرة أوكرانية، و33 صاروخًا من طرازات مختلفة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.