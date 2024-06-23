الأردن تنفذ إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عددا من المواقع جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الإنزالين اشتملا على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 108 إنزالات جوية و262 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.