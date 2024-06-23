أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استمرارا لعمليات تعقب العناصر الإرهابية، استهدفت القوات الأمنية وكرا مهما لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى وبداخله 3 عناصر إرهابية، مشيرة إلى أنه تم توجيه ضربة جوية مدمرة بطائرات "F16"، وتم تدمير عدد من المضافات والكهوف وما تحتويه من أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية.
بوابة العرب
القوات الجوية العراقية تستهدف وكرا لداعش في جبال حمرين
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.