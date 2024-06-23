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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القوات الجوية العراقية تستهدف وكرا لداعش في جبال حمرين

الأمن العراقي
الأمن العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استمرارا لعمليات تعقب العناصر الإرهابية، استهدفت القوات الأمنية وكرا مهما لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى وبداخله 3 عناصر إرهابية، مشيرة إلى أنه تم توجيه ضربة جوية مدمرة بطائرات "F16"، وتم تدمير عدد من المضافات والكهوف وما تحتويه من أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية.

داعش العراق