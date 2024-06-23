عطل مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل، منذ قليل، انقطاع المياه عن بعض قرى مركز أبشواي.

وجاء في بيان أصدرته الشركة، قبل قليل، أنّ كسر مفاجئ بخط مياه 400 مم اسبستوس بقرية الخالديه بمركز أبشواى بالفيوم، الأمر الذي تسبب في انقطاع المياه عن بعض قرى المركز .

مما تسبب عُطل محطة مياه الشرب بمركز ابشواي في انقطاع المياه عن بعض قرى المركز، وهي قرية الخالدية وتوابعها، وقرية ابوشنب وتوابعها ، وقرية الجيلاني وتوابعها .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنّ فريق من الصيانة يعمل الآن على إصلاح العُطل بأقصى سرعة، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعًا.

وأشار المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنّ الشركة ستوفر سيارات مياه شرب نظيفة لمن يطلبها بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

ولفت المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنّه يجرى العمل الآن، على قدم وساق، لإصلاح العُطل المفاجئ، والذي أثر على إمدادات مياه الشرب.