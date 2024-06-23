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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي شمال سيناء.. الجمعة المقبلة

قافلة طبية شاملة
قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي شمال سيناء الجمعة القادمة
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أوضح الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة، ان مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء تعمل على "الإعداد المنظم" لقافلة طبية مجانية شاملة لخدمة أهالينا بشمال سيناء من جمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالمنصورة محافظة الدقهلية بمدرسة الشهيد الرائد محمد محمود البهنساوي بالعريش.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى إلى أن القافلة تضم نخبة من الأطباء بمختلف التخصصات في أمراض الكبد والباطنة والجهاز الهضمي والكلى والقلب وجراحة الأوعية الدموية والمخ َالاعصاب والأنف والأذن والحنجرة و الأطفال و الجلدية والتناسلية والأشعة.

وقال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجي ان القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي، وإجراء التحاليل المعملية، وتوفير العلاج المجاني اعتبار من الجمعة ٢٦ / ٦ /٢٠٢٤ ولمدة أسبوع .

الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام الصحي جراحة الأوعية الدموية بشمال سيناء لأوعية الدموية مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء