74 حالة لدغ في 22 يومًا.. الحر يهدد سلامة مواطني "الوادي" بخروج العقارب والثعابين

نظرا للطبيعة الصحراوية لمحافظة الوادي الجديد، ومع ارتفاع درجات الحرارة خرجت العقارب والثعابين من مخابئها وبدأت في مهاجمة السكان ، بلدغاتها السامة .

ففي شهر مايو 2023، تم تسجيل 9 حالات لدغ عقارب وثعابين في مختلف أنحاء المحافظة، من بينها 6 حالات لدغ ثعابين و 3 حالات لدغ عقارب، في شهر أبريل 2023، تم تسجيل 13 حالة لدغ عقارب وثعابين، 6 منها لدغات ثعابين و 3 لدغات عقارب، بينما من أول يونيو الجاري سجلت مديرية الصحة 74 حالة لدغ عقرب و 4 حالات لدغ ثعبان حسبما أفاد الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة والسكان في تصريح خاص للبوابة.

وقال هشام، إن الوزارة وفرت كميات هائلة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة جدا في عددها داخل الوحدات الصحية القروية البالغ عددها 62 وحدة وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن بواقع 7 مستشفيات بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان " الطريشة".

يؤكد العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، أن الفترة الحالية أيضا وخاصة في الأشهر الأخيرة، حيث ترتفع معدلات حرائق مزارع النخيل فقد شهدت محافظة الوادي الجديد زيادة ملحوظة في حوادث خروج العقارب والثعابين ولدغ المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

يؤكد مصطفى، أنه للتعامل مع هذه الظاهرة وتقليل خطر لدغات العقارب والثعابين، يُنصح المواطنون وزوار المنطقة باتخاذ بعض الاحتياطات، ومنها:

1-ارتداء الملابس الواقية والأحذية المغلقة عند التجول في البراري والمناطق الصحراوية.

2-التأكد من هز الأحجار أو المواد النباتية قبل الجلوس عليها أو الاقتراب منها.

3-الابتعاد عن الأماكن المظلمة والمتكدسة بالأشجار أو الأشجار المهترئة.

4-تجنب التجول في الطبيعة خلال الليل حيث تكون هذه الكائنات أكثر نشاطًا.

5-احترام الحياة البرية وعدم التعرض لها بشكل غير ضروري.

من جانبه أكد الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين لجنة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بالمحافظة واستشاري أمراض القلب والباطنية بالوادي الجديد، أن مثل هذه الهجمات من العقارب والثعابين تشكل خطرا على المواطن حيث تسبب لدغات العقارب والثعابين آلامًا شديدة وتورمًا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، خاصةً للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو كبار السن والأطفال وأحيان قد تصل لحد الوفاة.

فيما أكد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن وزارة اتخذت حزمة إجراءات تزامنا مع الموجة الحارة خاصة في المحافظات النائية تمثلت في تجهيز غرف للاحتباس الحراري مع

توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية ونشر فرق للتوعية بمخاطر التعرض للدغات العقارب والثعابين وطرق الوقاية منها.

أضاف هشام، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بعد تكليفات لقطاع الصحة والجهات المعنية تم تنفيذها بالفعل تمثلت في تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية في الأماكن التي تتواجد بها العقارب والثعابين بكثرة، تنظيف البيوت والأماكن المحيطة بها للتخلص من الأماكن التي تُمكن من اختباء العقارب والثعابين، كما تم البدء في تنظيم حملات توعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع العقارب والثعابين، وأهمية الابتعاد عنها والإبلاغ الفوري عند رؤيتها.