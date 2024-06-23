القاهرة الإخبارية: غزة ما بين احتلال يدمر مربعات سكنية برفح وتسمم 60 فلسطينيا

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خان يونس، إنه يستمع لدوي الغارات الناجمة عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المنازل والمباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية .

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الانفجارات التي دوت ناجمة عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية في المنطقة الغربية لرفح الفلسطينية، ولاسيما حي تل السلطان.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة طفلين بجراح متفاوتة الخطورة، بجانب القصف الإسرائيلي الذي طال عدة مناطق في قطاع غزة، كان آخرها استهداف مقر أونروا في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد كبير من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أن الحديث عن حالات التسمم الكبيرة التي شهدتها محافظات شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بأن أكثر من 60 فلسطينيا أصيبوا بحالات تسمم نتيجة غذاء فاسد قد تناولوه، والذي فسد بفعل درجات الحرارة المرتفعة.