حملة إزالات مكبرة لحالات البناء بدون ترخيص بالعريش

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بتشكيل لجنة إزالات ووقف أعمال برئاسة سكرتير عام المجلس بالتنسيق مع التنظيم والأشغالات والمتابعة ورئيس منطقة خدمات المساعيد بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة ووقف أعمال مبانٍ مخالفة للقانون وبدون ترخيص أو إذن استكمال .

وجري إزالة حالتي أعمال زوائد تنظيمية بجوار ظلال النخيل، وحالة إيقاف أعمال دور ثان بدون إذن استكمال وحالة أخرى إزالة جزئية بنطاق منطقة خدمات المساعيد وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقال رئيس المدينة إننا نهيب بالمواطنين بعدم الإقدام علي المباني أو التعلية الا بعد الرجوع لمجلس المدينة ومراجعة أوراق البناء وصحتها سواء ترخيص مباني أو استكمال مبانٍ وإلا سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية المتبعة.