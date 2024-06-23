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الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة إزالات مكبرة لحالات البناء بدون ترخيص بالعريش

حملة ازالات مبرة
حملة ازالات مبرة لحالاات البناء بدون ترخيص بالعريش
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أصدر  اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بتشكيل لجنة إزالات ووقف أعمال برئاسة سكرتير عام المجلس بالتنسيق مع التنظيم والأشغالات والمتابعة ورئيس منطقة خدمات المساعيد بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة ووقف أعمال مبانٍ مخالفة للقانون وبدون ترخيص أو إذن استكمال .

وجري إزالة حالتي أعمال زوائد تنظيمية بجوار ظلال النخيل، وحالة إيقاف أعمال دور ثان بدون إذن استكمال وحالة أخرى إزالة جزئية بنطاق منطقة خدمات المساعيد وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقال رئيس المدينة إننا نهيب بالمواطنين بعدم الإقدام علي المباني أو التعلية الا بعد الرجوع لمجلس المدينة ومراجعة أوراق البناء وصحتها سواء ترخيص مباني أو استكمال مبانٍ وإلا سيتعرض المخالف للإجراءات القانونية المتبعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين اللواء أسامة احمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش الإجراءات القانونية بمدينة العريش مجلس المدينة محافظ شمال سينا