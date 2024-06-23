بالأسماء.. إصابة 5 من أسرة واحدة بحادث مروري بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الواصل بين مدينة موط بمركز الداخلة وقرى غرب الموهوب بالقرب من منطقة بئر 10 التابعة لغرب الموهوب أسفر عن إصابة كل من كامل عبد الرحمن عيسى شعيب، 64 عامًا، ضحى محمد كامل، 15 عامًا، سحر صابر خضر، 36 عامًا، راوية محمد كامل، 13 عامًا، وشقيقها نوح، 1.5 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تولت الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب ومركز الداخلة بالتعاون مع وحدة مرور المركز رفع آثار الحادث من الطريق.