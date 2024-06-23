ads
الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم ورئيس طامية يشهدان انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمحافظة الفيوم من مسجد علي مفتاح التابع لإدارة طامية ثان، بحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وسالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية نائبا عن محافظ الفيوم، والدكتور أحمد الأنصاري، والشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، والشيخ شعبان جابر مدير الإدارة، والشيخ عبد الظاهر عواد طنطاوي إمام المسجد .

وثمن سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية بالحضور جميعًا، دور الأئمة والواعظات المشاركين بالنشاط الصيفي، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تبذل جهودًا غير مسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وعمارتها بالأشبال من براعم الأمة الذين نراهم بالبرنامج الصيفي للطفل والذين هم مستقبل مصر، والغد المشرق لها.

ووضح رئيس مدينة طاميه أن ما يشمله البرنامج الصيفي للطفل من برامج تثقيفية حول القرآن الكريم وتفسيره، والحديث النبوي الشريف والفهم المقاصدي له، لتكوين وقاية فكرية للنشء ضد الفكر المتطرف، وتحصينهم من سموم أعداء الدين والوطن.

وأشاد "فتيح" بما يغرسه البرنامج الصيفي للطفل في نفوس النشء من قيم حسن المعاملة، وبر الآباء والأمهات، وصلة الرحم، والحفاظ على المال العام، وحق الطريق، وحق المواصلات، والصدق، والكرامة.

وخلال كلمته نقل الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم تحيات وتقدير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تولي البرنامج الصيفي للطفل اهتمامًا بالغًا فلا توجد مدينة أو قرية أو عزبة أو كفر على مستوى الجمهورية إلا وبه مسجد على الأقل مشارك بالبرنامج الصيفي للطفل حتى لا تتخطفهم جماعات الشر والضلال، وأصبح الأطفال في أيدٍ أمينة تعلمهم الفكر الوسطي المستنير بعيدًا عن الغلو والتطرف، وتعمل على تنشئتهم تنشئة سليمة، وبث القيم والأخلاق الكريمة، والتأكيد على قضية الوطن والمواطنة.

ولفت وكيل أوقاف الفيوم أن ما نراه من إقبال على البرنامج الصيفي يظهر مدى اهتمام وزارة الأوقاف بهذا البرنامج، لما له من دور مهم وفعال في الحفاظ على أطفالنا من جماعات الشر والضلال، لتظل مصرنا محفوظة ومحروسة إلى يوم القيامة، مؤكدا أن البرنامج الصيفي يسهم في نشر الوعي الديني وحب الأوطان.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل مصدر موثوق، يتلقى فيه النشء القيم والأخلاق النبيلة، ويعيد الصلة الروحية للنشء بالمسجد، ويسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم.

inbound6657507934559364645
inbound6657507934559364645
inbound4130663271194777513
inbound4130663271194777513
inbound7244919617163338269
inbound7244919617163338269
inbound5706510698585889662
inbound5706510698585889662
inbound9006893378948595667
inbound9006893378948595667
inbound8233964485358152091
inbound8233964485358152091
inbound2118025266736331809
inbound2118025266736331809
inbound2672569194298746187
inbound2672569194298746187
inbound8501811003481197062
inbound8501811003481197062
inbound965403490920749656
inbound965403490920749656
inbound7356150407543781024
inbound7356150407543781024
inbound6235693503016487285
inbound6235693503016487285
inbound3489978998931733106
inbound3489978998931733106
inbound1509231332064751486
inbound1509231332064751486
inbound6517209658772668238
inbound6517209658772668238
inbound1647417614479021200
inbound1647417614479021200
inbound8982387583693223593
inbound8982387583693223593
inbound2313962751074564185
inbound2313962751074564185
inbound8150674714752113674
inbound8150674714752113674
inbound1945646166070244890
inbound1945646166070244890
inbound1669584469401277974
inbound1669584469401277974
inbound5160160738094859666
inbound5160160738094859666
inbound5344305996334469698
inbound5344305996334469698
inbound60984143980335574
inbound60984143980335574
inbound6543014403375616232
inbound6543014403375616232
inbound1366590990725547322
inbound1366590990725547322
inbound6219650884306669402
inbound6219650884306669402
inbound3588044499345460251
inbound3588044499345460251
inbound144049648370156692
inbound144049648370156692
inbound4332448731484482158
inbound4332448731484482158
inbound1163690743680404237
inbound1163690743680404237
inbound7745300430379159380
inbound7745300430379159380
inbound744985125176909640
inbound744985125176909640
inbound7885473182523368183
inbound7885473182523368183
inbound4141942494618228014
inbound4141942494618228014
inbound4377890116474464609
inbound4377890116474464609
inbound5141632760254662916
inbound5141632760254662916
inbound7010056988799251190
inbound7010056988799251190
inbound6556199591677116573
inbound6556199591677116573
inbound6793033641882289407
inbound6793033641882289407
وكيل أوقاف الفيوم مركز ومدينة طاميه رئيس مجلس ومدينة طاميه البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد وزارة الأوقاف أوقاف الفيوم