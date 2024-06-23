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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي بفريق عمل جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يلتقي بفريق عمل جائزة التميز الحكومي لتكافؤ
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التقى اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بفريق عمل جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، وذلك لاستعراض نسب الإنجاز والأدلة الداعمة ومتابعة تقدم المحافظة في تحقيق أهدافها المتعلقة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على التزام المحافظة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعدّ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تبنتها الأمم المتحدة،

كما أشار المحافظ إلى اهتمام المحافظة بجائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة لخلق بيئة عمل عادلة تُتيح للجميع فرص النجاح والتقدم، بغض النظر عن الجنس .

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