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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار حملات تجميل كورنيش النيل بالمنيا

جانب من حملات تجميل
جانب من حملات تجميل كورنيش النيل بالمنيا
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تابع  عامر طه رئيس مدينة المنيا اليوم الأحد، أعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار التى تجرى يوميا بكورنيش النيل بإشراف د عبد الظاهر حسن نائب رئيس مدينة المنيا، علوة السريع مدير كورنيش شمال، خالد خليل مدير الكورنيش وسط.

وتستمر أعمال نظافة وتجميل كورنيش النيل بالمنيا والذى يمثل أحد المكتسبات التي تميز المنيا عن محافظات الجمهورية والذى تم تطويره ورفع كفاءته فى الفترة الماضية ومتنفسا مجانيا لجمهور المواطنين بالمنيا. 

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية وتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة وإنارة الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تجميل كورنيش النيل عامر طه رئيس مدينة المنيا كورنيش المنيا