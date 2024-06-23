تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل بائعة الخضروات وسرقتها بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم دائرة الاستئناف، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم ابراهيم حسين سائق تروسيكل بمركز الفيوم في منطقة الزملوطي، يوم 24 مارس 2024، المتهم بقتل سالمه عبدالعال 70عامًا، بائعة الخضروات، وبهذا يكون الحكم نهائيًا واجب النفاذ، وألزم القانون الجهات المختصة بتنفيذ الحكم بعد تصديق مفتي الجمهورية.

صدر القرار دائرة استئناف الفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح أحمد، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن ووائل محمد علي وأحمد حجاج محمود، أمين سر محمد أحمد .

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد الأشرف مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على سيدة تدعي، سالمه عبدالعال 70عامًا، بائعة الخضروات، طافية على سطح بحر سنورس الغربي.

وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز اللواء مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز لفك لغز، مقتل سالمه عبدالعال 70عامًا، بائعة الخضروات.

تحريات المباحث: سائق تروسيكل وراء جريمة مقتل سالمه عبدالعال بائعة الخضروات بالفيوم

وأكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل سالمه عبدالعال 70عامًا، بائعة الخضروات، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين، في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية بمراكز بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحريات أن سالمه عبدالعال 70عامًا، بائعة الخضروات، طلبت من القاتل توصيلها في ساعة مبكرة الأسبوع الماضي إلى سوق الثلاثاء بالفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها وألقى بجثتها في مياه بحر سنورس بالفيوم، وسرق مشغولاتها الذهبية حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم أنه في أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وجرى تحرير محضرا بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على نيابة مركز الفيوم التى باشرت سير التحقيقات.