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الأحد 23 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجع سعر الذهب في مصر مقدار 5 جنيهات على الأكثر مع ختام تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة رغم صعوده قبيل انقضاء عيد الأضحى المبارك بقيمة 125 جنيها على الأقل في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 14 حوالي 2083 جنيها للبيع و 2096 جنيها للشراء و الجنيه الذهب نحو 25 ألف جنيه للبيع و 25.16 ألف جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2678 جنيه للبيع و2695 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 نحو 3571 جنيها للبيع و 3594 جنيها للشراء وعيار 21 نحو 3125 جنيها للبيع و3145 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2321 دولار للبيع و 2322 دولار للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 سعر الجنيه الذهب